Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО

08.02.2017 18:44

Видели уже одноминутную пресс-конференцию Захарченко? На руки смотрите. Вот мы тут шутим, смеемся, а человеку реально страшно умирать. Руки выдают, паника.

А вот это "мы будем приходить к вам мертвыми" - вообще прекрасно. Видимо, пытается смириться с судьбой и уже как бы с того света грозит, пока есть такая возможность.

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