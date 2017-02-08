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Архив - Донецкая область

Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО

08.02.2017 18:44
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Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО

Видели уже одноминутную пресс-конференцию Захарченко? На руки смотрите. Вот мы тут шутим, смеемся, а человеку реально страшно умирать. Руки выдают, паника.
А вот это "мы будем приходить к вам мертвыми" - вообще прекрасно. Видимо, пытается смириться с судьбой и уже как бы с того света грозит, пока есть такая возможность.

Источник Архив журналиста



Теги: Донбасс, пресс-конференция, Захарченко
 
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