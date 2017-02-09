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Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС

09.02.2017 13:17
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Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС

Как известно, 6 февраля  вблизи города Часов Яр Донецкой для разблокирования дороги Бахмут-Константиновка полиция Донецкой области применила силу против активистов блокады ОРДО. Людей, в камуфлированной одежде и балаклавах, с деревянными палками, разгонял вооруженный до зубов отряд полиции.

«Блокировщики» были оттеснены с проезжей части, а дорога - разблокирована. Полиция изъяла 15 деревянных палок.

Как стало известно группе ИС,  в результате «принудительных мер», которые применили полицейские к активистам, в  ЦГБ г.Бахмута обратились за медицинской помощью участники блокады Белок М.В., Заводнюк А.Е. и Осьмак И.М. с травмами, которые как они указали, им нанесли работники полиции во время указанных событий.

Бахмутским ВП по данному факту внесены сведения в ЕРДР №12017050150000345 по ч.1 ст.279 УК Украины.

В тот же день на место происшествия приехали около тридцати молодых людей спортивного телосложения («титушки»), которые должны были провести «мероприятия», направленные на препятствование ветеранам АТО проведения блокировки железной дороги.

По данным источника ИС, организаторами выезда «титушек» были народный депутат Украины С. Сажко и его помощник И.Семкин.

За участие в мероприятиях участники получили по 500 грн. наличными.

Любопытная деталь - для подвоза «титушни» были использованы автобусы, принадлежащие ООО «Магистраль 2015», основной вид деятельности предприятия - грузовые перевозки. Директор данного предприятия – некий Иванов Вячеслав Георгиевич, депутат Кураховского городского совета от партийной организации политической партии «Наш Край».

Сопровождала поездку «титушек» Банникова Анна Анатольевна - лидер организации «Лицом к лицу» и руководитель местной ячейки Марьинской районной партийной организация политической партии «"Всеукраинское" объединение "Батькивщина"» (в настоящее время партийная организация никакой деятельности не ведет).

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
 
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