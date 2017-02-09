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Боевики используют минометы для обстрелов ВСУ на всех направлениях – штаб
Как сообщает пресс-центр штаба спецоперации на Донбассе, по состоянию на 18.00 за 9 февраля потерь среди бойцов ВСУ нет
В зоне проведения спецоперации на Донбассе в четверг, 9 февраля, по состоянию на 18:00 зафиксировано 39 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации.
На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстрелны Зайцево, Авдеевка Опытное и Пески. По позициям ВСУ в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника.
На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли Новоалександровку и Новозвановку. Кроме того, БТР вел огонь по Водяному.
На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Водяное, а Широкино, Марьинку и Водяное – из стрелкового оружия. Широкино также обстреливала БМП противника.
Напомним, 8 февраля за аналогичный период боевики осуществили 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов на Донбассе, потерь среди украинских военных зафиксировано не было.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, минометы
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