Боевики используют минометы для обстрелов ВСУ на всех направлениях – штаб

Как сообщает пресс-центр штаба спецоперации на Донбассе, по состоянию на 18.00 за 9 февраля потерь среди бойцов ВСУ нет

В зоне проведения спецоперации на Донбассе в четверг, 9 февраля, по состоянию на 18:00 зафиксировано 39 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстрелны Зайцево, Авдеевка Опытное и Пески. По позициям ВСУ в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли Новоалександровку и Новозвановку. Кроме того, БТР вел огонь по Водяному.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Водяное, а Широкино, Марьинку и Водяное – из стрелкового оружия. Широкино также обстреливала БМП противника.

Напомним, 8 февраля за аналогичный период боевики осуществили 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов на Донбассе, потерь среди украинских военных зафиксировано не было.

Источник: segodnya.ua