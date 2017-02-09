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Архив - Донецкая область

Фронтовой словарь обывателя

09.02.2017 08:35
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Будильник - разорвавшийся за окнами гаубичный снаряд.

Вальщик - наводчик орудия, который посредством фугасов валит деревья в лесу и на приусадебных участках. Полученная древесина впоследствии используется для обогрева уцелевших домостроений.

Василёк - миномёт, способный поражать людей, домашних животных, пчёл, посевы культурных злаков, а заодно с ними - цветы, от которых, собственно, и произошло название данного вида оружия.

Ватерлиния - предел заполняемости организма человека согревающими напитками. При перегрузке возможен приход «белочки», которая нередко является предвестником летального исхода.

Вегетарианец - лишенный заработанной пенсии старик. Обозначает также военнослужащего, который из-за нераспорядительности начальства перешёл на подножный корм.

Везунчик - старший контрольно-пропускного пункта на линии боевого соприкосновения, которому ангел-хранитель каждый вечер подсовывает под подушку конверт с деньгами.

Веник - бытовой инструмент. Предназначен для удаления мышей из блиндажа и гражданского домостроения. Заменитель кошки. После завершения операции следует подвесить таким образом, чтобы до него не добрались мстительные грызуны.

Вепрь - дикое животное. Весьма эффективен при разминировании лесных опушек, полезащитных полос, осыпающихся на корню хлебных нив. После выполнения возложенных на него задач подаётся на ужин. Перед употреблением желательно удалить застрявшие в жарком осколки.

Верующий - попавший под артобстрел атеист. По причине полного незнания молитв прибегает к более привычной ненормативной лексике. Подтверждением служит видеоролик, на котором запечатлено, как обыватель обращение к Богу пересыпает проклятиями в адрес стрелявших.

Вечер - время суток, когда наблюдатели ОБСЕ передают эстафету орудиям.

Взяткодатель - лицо, которое стремится вне очереди пройти проверку на контрольно-пропускном пункте.

Вибрация - колебания земной коры и того места, куда при малейшей опасности уходит душа человека.

Виза - отметка в паспорте, дающая возможность сменить усадьбу в зоне боевых действий на угол в дальнем зарубежье.

Вино - жидкость для успокоения расшатанной бомбардировками нервной системы. Весьма комфортно себя чувствует тот, кто хранит в подвале бочонки с дарами солнечной ягоды. Правда, здесь не следует злоупотреблять напитком. Можно разделить участь пятидесятилетнего шахтёра, который после каждого артналёта утрачивает способность выбраться своим ходом из бомбоубежища.

Витрина - прозрачное стекло, за которым на всеобщее обозрение выставлены колбасы, твёрдый сыр и другие недоступные для рядового обывателя деликатесы. Соответствует выражению: «Видит око, да зуб неймёт».

 

Сергей ВАСИЛЬЕВ.



Теги: Донбасс, война, АТО
 
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