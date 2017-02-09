- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса07:52
Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко
Столичный апелляционный суд разрешил задержать главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко
Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства, своим решением киевский апелляционный суд удовлетворил прошение ГПУ о задержании с целью привода в суд и взятия под стражу главного террориста «ДНР» Захарченко.
«Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Кроме того суд отменил определение Шевченковского райсуда, согласно которому в декабре 2016 года прокурору ГПУ было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте Захарченко.
Напомним, Александр Захарченко подозреваемый по статье 258-3 УКУ «создание террористической группы или террористической организации».
Теги: Донбасс, арест, ДНР, Захарченко
- В "ДНР" арестовали мусульман - идет операция "Вихрь-антитеррор"
- "Это провокация против детей", - Геращенко о семерых несовершеннолетних заложниках "ДНР"
- Мнение ученого: Донбасс становится полигоном отработки передового опыта для России
- "Власти" ДНР арестовали директора шахты им. Засядько
- Пушилин, как и "Оппозиционный блок", встал на защиту арестованного за сепаратизм мэр Торецка
- Пушилин рассказал, что "Пургин нормально себя чувствует"
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса07:52
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Где живут самые бедные украинские пенсионеры12:53
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Из-за сильнейших морозов в Украине закрываются школы12:30
- Ждите лета: названы новые сроки безвиза для Украины12:15
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- «Засекреченная» реформа: когда вырастут пенсии украинцев11:38
- ЧП в оккупированном Крыму: тысячи жителей остались без света11:22
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину