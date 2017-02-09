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Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко

09.02.2017 13:05
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Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко

Столичный апелляционный суд разрешил задержать главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко 

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства, своим решением киевский апелляционный суд удовлетворил прошение ГПУ о задержании с целью привода в суд и взятия под стражу главного террориста «ДНР» Захарченко.

«Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Кроме того  суд отменил определение Шевченковского райсуда, согласно которому в декабре 2016 года прокурору ГПУ было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте Захарченко.

Напомним, Александр  Захарченко подозреваемый  по статье  258-3 УКУ «создание террористической группы или террористической организации».




Теги: Донбасс, арест, ДНР, Захарченко
 
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