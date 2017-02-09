Кого нашли среди участников блокады Донбасса

09.02.2017 07:52

Среди задержанных участников блокады дороги Бахмут-Костянтиновка были ранее судимые граждане

Об этом заявил глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает Politeka.

«Мы проверили «добропорядочных граждан», которые 6 февраля 2017 осуществляли противозаконное блокирования автодороги «Бахмут-Константиновка». Из 28 человек: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст.125 УК Украины; житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины», – написал он.

По его словам, в блокаде также участвовали двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который «ничего не смог объяснить ни что он здесь делает, ни за что стоит».

Аброськин также назвал географию проживания задержанных участников блокады, это: Ивано-Франковская область, Крым, Запорожье, Харьковская область, Грузия, Канада и Россия.

Напомним, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте остановили автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС. Народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Кроме того он ударил сотрудника полиции и угрожал физической расправой.