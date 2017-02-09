Последние новости раздела
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса07:52
Мариуполю грозит энергетическая катастрофа
09.02.2017 12:42
Газораспределительная станция в городе Мариуполь была обесточена в результате боевых действий и в текущее время работает на резервном питании
Об этом сообщил пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский, сообщает Politeka со ссылкой на «Украинские новости».
«В результате боевых действий ГРС-1 Мариуполь осталась без электроснабжения со стороны местной электросети. ГРС работает на резервном питании (аккумуляторные батареи). Прекращение газоснабжения через ГРС не происходило», — сказал он.
Позже в «Укртрансгаз» сообщили, что в случае необходимости на ГРС будут привезены новые аккумуляторные батареи, поэтому риска остановки газоснабжения города пока нет.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Мариуполь, энергетика
Читайте также:
- В Донбассе избирателям обещают выпивку и закуску, а также разыскивают "уклонистов"
- Мариуполь. Портфели поделили регионалы
- Ситуация в Мариуполе стабилизируется
- Местные выборы. Мариуполь: один заснул в кабинке, другой - пришел... с собакой на шее
- В Верховной Раде - мариупольское пополнение
- В Мариуполе политики скандалят с милицией
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса07:52
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Где живут самые бедные украинские пенсионеры12:53
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Из-за сильнейших морозов в Украине закрываются школы12:30
- Ждите лета: названы новые сроки безвиза для Украины12:15
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- «Засекреченная» реформа: когда вырастут пенсии украинцев11:38
- ЧП в оккупированном Крыму: тысячи жителей остались без света11:22
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину