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Мариуполю грозит энергетическая катастрофа

09.02.2017 12:42
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Мариуполю грозит энергетическая катастрофа

Газораспределительная станция в городе Мариуполь была обесточена в результате боевых действий и в текущее время работает на резервном питании

Об этом сообщил пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский, сообщает Politeka со ссылкой на «Украинские новости».

«В результате боевых действий ГРС-1 Мариуполь осталась без электроснабжения со стороны местной электросети. ГРС работает на резервном питании (аккумуляторные батареи). Прекращение газоснабжения через ГРС не происходило», — сказал он.

Позже в «Укртрансгаз» сообщили, что в случае необходимости на ГРС будут привезены новые аккумуляторные батареи, поэтому риска остановки газоснабжения города пока нет.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Мариуполь, энергетика
 
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