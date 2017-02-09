На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО

09.02.2017 14:49

В результаті обстрілів з боку російсько-терористичних військ три населених пункти на Маріупольському напрямку залишилися без електроенергії. Про це під час прес-конференції у четвер, 9-го лютого, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.



«На сьогоднішній день ситуація на східних підступах до Маріуполя залишається досить напруженою. Особливу увагу хотілося б звернути на ситуації в Лебединському та Широкиному. Минулої доби в нічний період терористи на даному напрямку здійснили масований обстріл з важкої артилерії та мінометів», - зазначив полковник.



«В результаті обстрілів постраждали також і сусідні населені пункти. У Талаківці вибухова хвиля винесла шибки. А один снаряд, який було випущено з гармати бойовиків, влучив у електричну підстанцію, в результаті чого Сартана, Гнутове та Талаківка залишилися без світла», - наголосив він. Раніше повідомлялося, що під час спроби ремонтників розпочати ліквідацію наслідків обстрілів під Авдіївкою, проросійські терористи відкривали по них вогонь. Однак, через деякий час українським спеціалістам все таки вдалося відновити електропостачання до будинків даного міста.