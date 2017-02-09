Нардеп объяснил, почему боевика «Гиви» убили не ВСУ

09.02.2017 07:45

Украинский депутат от Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко в эфире телеканала «Эспресо» прокомментировал звучащие преимущественно в российской прессе версии о том, что лидера бандформирования «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») якобы убили украинские спецслужбы. По мнению Ризаненко, эта версия нежизнеспособна, поскольку роль «Гиви» и всевозможных «Моторол» в обществе и СМИ преувеличена, тогда как они де-факто являются медийными персонажами, не принимающими решений, передаёт replyua.net.



По словам Ризаненко, погибшие боевики «Моторола» и «Гиви» были образами российской пропаганды — за ними повсюду следовали журналисты телеканалов с камерами, инсценировались публичные стрельбы-постановки с их участием. На деле же, считает депутат, никаких решений они принимать самостоятельно не могли, а значит, что и для украинских спецслужб эта цель была бы необъяснимой.



Депутат утверждает, что если бы ВСУ действительно решили «убрать» кого-либо из главарей «Л/ДНР», то для этих целей спецслужбы выбирали бы людей из числа руководства самопровозглашённых «республик», которые реально принимают какие-либо решения. Говоря о том, кто всё-таки ликвидировал «Гиви», Ризаненко предполагает, что это убийство — результат зачистки со стороны РФ или следствие условного бытового конфликта с бизнес-интересами.