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Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»

09.02.2017 10:10
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Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»

Главарь группировки «Сомали» Михаил Толстых («Гиви») был нужен в качестве свидетеля преступлений боевиков, поэтому его не было смысла ликвидировать 

Об этом в эфире «Громадське» сообщил «киборг» Олег Кузьминых.

«Уничтожать такого руководителя нет смысла. Как свидетель, он был бы нужен. Потому, сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза этому миру на многие вещи», — заявил он.

Также Кузьминых считает, что ликвидация «Гиви» не была нужна Украине еще и в том смысле, что Толстых не был талантливым военным.

«Если бы он погиб от рук, от снарядов ВСУ или других наших служб, или же оказался на скамье подсудимых и получил свое пожизненное — это была бы одна эмоция, которую хотелось бы чувствовать. А так он погиб в «разборках» своих бандитских, в устранении свидетелей», — отметил «киборг».

 

Источник: politeka.net




Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Гиви
 
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