Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви

09.02.2017 12:05

Убитый донецкий боевик Михаила Толстых (Гиви), по оперативной информации МВД, весь последний год жестко конфликтовал с главарем террористической группировки "ДНР" Александром Захарченко, а орудием убийства стал огнемет, состоящий на вооружении российской армии. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Еспресо.TV", передает Гордон.

"Если говорить о способе ликвидации Гиви, то огнемет "Шмель" находится исключительно на вооружении армии Российской Федерации. По нашей оперативной информации, весь последний год проходил жесткий конфликт между террористами Захарченко и Гиви. Этот конфликт заключался в борьбе за перераспределение материальных ресурсов и влияние на подконтрольной сепаратистам территории", – заявил он.

Шкиряк добавил, что Гиви в последнее время был практически неподконтрольным Захарченко и не выполнял его приказы.

Источник: from-ua.com