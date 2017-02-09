Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют

09.02.2017 11:55

Российских оккупантов Донбасса массово госпитализируют

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Politeka.

По данным разведки, в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Более трети личного состава передовых подразделений заболели гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Кроме того сообщается, что информация о ликвидации «Гиви» существенно повлияла на снижение морально-психологического состояния личного состава российских оккупационных войск. «Особенно деморализовало командный состав 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ осознание возможности дальнейшего физического уничтожения командиров, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины», — добавили в разведывательном управлении.

Источник: politeka.net