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Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют
Российских оккупантов Донбасса массово госпитализируют
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Politeka.
По данным разведки, в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Более трети личного состава передовых подразделений заболели гриппом и острыми респираторными заболеваниями.
Кроме того сообщается, что информация о ликвидации «Гиви» существенно повлияла на снижение морально-психологического состояния личного состава российских оккупационных войск. «Особенно деморализовало командный состав 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ осознание возможности дальнейшего физического уничтожения командиров, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины», — добавили в разведывательном управлении.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, АТО, оккупанты
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