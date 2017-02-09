- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- Смерть «Гиви»: в «ДНР» заявили, что нашли заказчиков14:14
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Фронтовой словарь обывателя08:35
Смерть «Гиви»: в «ДНР» заявили, что нашли заказчиков
Боевики «ДНР» заявляют, что вышли на след исполнителей убийства главаря террористической группировки «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви» и знают, кто является заказчиком
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в «силовых структурах ДНР».
«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», — сказал он.
Напомним, экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин сообщил о подрыве кабинета главаря банды «Сомали» Николая Толстых по прозвищу «Гиви» в оккупированном Донецке.
Данную информацию подтвердили источники «ДНР». Согласно им, сегодня, 8 февраля, в 6:12 утра боевик был уничтожен в своем кабинете в Донецке.
Позже стало известно, что в «прокуратуре ДНР» считают, что убийство главаря группировки боевиков «Сомали» Михаила Толстых организовала и исполнила «украинская диверсионно-разведывательная группа».
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, заказник, ДНР, Гиви
- В Курахово повязали помощника боевиков и любителя коммунистов
- В самопровозглашенной "ДНР" оставили украинские выплаты на детей
- Обстрелы Горловки ударили по Донецку
- В "ДНР" появились "Захаровцы". Это что-то напоминает
- В ДНР и ЛНР появились два армейских корпуса, шахтёрам грозит мобилизация, "казаков" подчинили
- Пенсионеров "ДНР" гоняют за справками, чтоб не выдавать бесплатный уголь
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА14:28
- Смерть «Гиви»: в «ДНР» заявили, что нашли заказчиков14:14
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- В Лондоне открылась выставка, посвященная эволюции роботов (ВИДЕО)14:40
- Смерть Виктора Чанова: комментарий полиции14:35
- Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА14:28
- Смерть «Гиви»: в «ДНР» заявили, что нашли заказчиков14:14
- «Приват» придумал оригинальный способ борьбы с ворами 13:58
- ЛИТВА ОБЛЕГЧИЛА ПРОЦЕДУРУ ТРУДОУСТРОЙСВА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ13:42
- Во Франции произошел взрыв на АЭС13:35
- ВИКТОР ЧАНОВ УМЕР ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА НЕГО13:29
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание