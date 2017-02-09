Смерть «Гиви»: в «ДНР» заявили, что нашли заказчиков

09.02.2017 14:14

Боевики «ДНР» заявляют, что вышли на след исполнителей убийства главаря террористической группировки «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви» и знают, кто является заказчиком



Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в «силовых структурах ДНР».

«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», — сказал он.

Напомним, экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин сообщил о подрыве кабинета главаря банды «Сомали» Николая Толстых по прозвищу «Гиви» в оккупированном Донецке.

Данную информацию подтвердили источники «ДНР». Согласно им, сегодня, 8 февраля, в 6:12 утра боевик был уничтожен в своем кабинете в Донецке.

Позже стало известно, что в «прокуратуре ДНР» считают, что убийство главаря группировки боевиков «Сомали» Михаила Толстых организовала и исполнила «украинская диверсионно-разведывательная группа».

Источник: politeka.net