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Стрелков: Через некоторое время отпразднуете и мою кончину
Экс-министр обороны “ДНР” Игорь Стрелков уверен, что Москва начала зачистки всех одиозных лидеров “народных республик” в Донбассе: избежать “лифта”, “кофе” или похода в “ресторан” не удастся никому из террористов.
8 февраля в одном из ТВ-интервью Стрелков признался, что не помнит Гиви, пишет “Диалог.UA”.
“Гиви лично, фактически, не знал. Я его даже не помню, несмотря на то что он был в Славянске, и он был в Донецке под моим командованием, и в Снежном. Я его тогда не понял по одной простой причине. Возможно, я его видел... В число командиров при мне он не входил. Потом он резко в сентябре стал командиром батальона, как и кто его назначил, я не знаю. Я с ним фактически близко не был знаком”, - рассказал Стрелков.
По его мнению, к убийству комбатов и одиозных персон в оккупированном Донбассе причастны не только украинские ДРГ, среди киллеров могут быть и россияне. “На счет Моторолы я склоняюсь к тому, что это действия украинских ДРГ, на счет Гиви ничего пока сказать не могу”, - отметил Гиркин.
При этом террорист рекомендовал воздержаться от патетических слов о мести Киеву, которыми вчера сыпал Александр Захарченко. Изначально следует разобраться, кто и по чьему приказу зачистил оккупантов.
“Захарченко – балабол. Он был балаболом при мне, когда я с ним был. Человеком, который давал слово и нарушал его меньше чем через несколько часов, делая обратные вещи. То, что в Донецке перебили или изгнали оттуда всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова, это факт. Ясно, что без политической воли Москвы ... делать никто ничего не будет. Корень решения всех проблем Донбасса лежит в Москве в Кремле”, - уверен Стрелков.
Бывший главарь “ДНР” ждет, что в скором времени и сам станет жертвой “русского мира”. “Через некоторое время отпразднуете и мою кончину. Я еще удивляюсь, чего я спокойно хожу.. ...я реалист, я отлично понимаю”, - резюмировал Стрелков.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, ДНР, Стрелков
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