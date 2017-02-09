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Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер
Пророссийские боевики применили в боях на Светлодарской дуге тяжелую бронетехнику – танки и САУ
Об этом Politeka сообщает со ссылкой на страницу волонтера Юрия Мисягина в Facebook.
«Светлодарская дуга прямо сейчас. Боевики подтянули танки и САУ. Идет обстрел позиций 54-й бригады», — сообщил волонтер.
Между тем, по словам Мисягина, действия террористов для бойцов украинской армии не стали сюрпризом.
«Это не стало для наших военных каким-то неприятным «сюрпризом». Информация была о перемещении техники по ту сторону. У нас паники нет. Все на позициях. Просто верьте в нашу армию», — подытожил он.
Как сообщала Politeka, 2 февраля в районе Светлодарской дуги на Донбассе боевики обстреляли машину медицинской помощи. В результате обстрела погиб один медик и ранены четверо. Погибшей оказалась женщина-фельдшер, а среди четырех раненных — водитель автомобиля, которому пришлось ампутировать ногу.
Напомним, 18 декабря 2016 года боевики начали наступление на позиции украинских военных на Светлодарской дуге. Тогда в результате боев погибли шесть бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 были контужены или травмированы.
фото: zn
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, АТО, боевики, Светлодарская дуга
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