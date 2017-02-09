Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер

09.02.2017 09:10

Пророссийские боевики применили в боях на Светлодарской дуге тяжелую бронетехнику – танки и САУ

Об этом Politeka сообщает со ссылкой на страницу волонтера Юрия Мисягина в Facebook.

«Светлодарская дуга прямо сейчас. Боевики подтянули танки и САУ. Идет обстрел позиций 54-й бригады», — сообщил волонтер.

Между тем, по словам Мисягина, действия террористов для бойцов украинской армии не стали сюрпризом.

«Это не стало для наших военных каким-то неприятным «сюрпризом». Информация была о перемещении техники по ту сторону. У нас паники нет. Все на позициях. Просто верьте в нашу армию», — подытожил он.

Как сообщала Politeka, 2 февраля в районе Светлодарской дуги на Донбассе боевики обстреляли машину медицинской помощи. В результате обстрела погиб один медик и ранены четверо. Погибшей оказалась женщина-фельдшер, а среди четырех раненных — водитель автомобиля, которому пришлось ампутировать ногу.

Напомним, 18 декабря 2016 года боевики начали наступление на позиции украинских военных на Светлодарской дуге. Тогда в результате боев погибли шесть бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 были контужены или травмированы.

фото: zn

Источник: politeka.net