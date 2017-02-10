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Басурин сообщил о скромных потерях боевиков за неделю
Восемь военнослужащих армии "ДНР" погибли, еще трое получили ранения за неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня заявил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием республики" Эдуард Басурин, сообщают сепаратистские СМИ.
«Потери среди военнослужащих вооруженных сил ДНР за неделю составили восемь погибших и трое раненых», — сказал Басурин.
При этом Басурин отметил, что украинские силовики за минувшую неделю 5 675 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР.
«Всего за прошедшую неделю противник 5 675 раз применил оружие, — сказал Басурин. – Огонь велся с применением артиллерии, танков и минометов – 2 527 раз».
К слову, сегодня в Донецке устроили помпезное прощание с боевиком Гиви. Кроме Гиви, похоронили еще 13 солдат "армии ДНР".
Вообщим статистика Басурина не совсем соответствует действительности.
Фото: dan-news.info
Теги: Донбасс, ДНР, потери, Басурин
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