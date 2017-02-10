Блокада Донбасса - это отказ от циничного обогащения на трагедии - российский политик

Российский оппозиционер Константин Боровой считает, что торговля с террористами во время боевых действий, когда убивают украинцев, – цинизм и аморальность. Кроме того, боевики продают ресурсы, которые им не принадлежат.

Такое мнение он высказал в комментарии ресурсу ONLINE.UA.

"В Украине произошло очень опасное смещение ценностей. Я понимаю, что некоторым олигархам просто выгодно продолжать торговать с людьми, которые занимаются откровенной террористической деятельностью на территории Украины. Это опасно. С террористами не то, что торговать, но и политические переговоры вести — неправильно, если речь не идет о спасении жизни людей. Торговать с террористами — это высший уровень безнравственности и глупости. Это называется не блокадой, а отказом от циничного обогащения на трагедии", — отметил оппозиционер.

По словам политика, помогать бандитам зарабатывать деньги — это тоже преступление, поскольку они торгуют ресурсами, которые им не принадлежат.

"Торговать краденым нельзя, покупать краденое — тоже. Это не блокада, а нормальные действия, отказ от всех форм сотрудничества с бандитами. Ведь как получается: с одной стороны идут боевые действия, убивают украинцев, а в ста метрах от блокпоста, где идет бой, происходит торговля. Это называется цинизмом и безнравственностью",— подчеркнул Боровой.

Напомним, торговая блокада оккупированных территорий началась еще в конце декабря 2016 года в связи с истечением срока ультиматума, который объявили русским наемникам "ЛНР"/"ДНР" ветераны АТО.