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Блокада Донбасса - это отказ от циничного обогащения на трагедии - российский политик
Российский оппозиционер Константин Боровой считает, что торговля с террористами во время боевых действий, когда убивают украинцев, – цинизм и аморальность. Кроме того, боевики продают ресурсы, которые им не принадлежат.
Такое мнение он высказал в комментарии ресурсу ONLINE.UA.
"В Украине произошло очень опасное смещение ценностей. Я понимаю, что некоторым олигархам просто выгодно продолжать торговать с людьми, которые занимаются откровенной террористической деятельностью на территории Украины. Это опасно. С террористами не то, что торговать, но и политические переговоры вести — неправильно, если речь не идет о спасении жизни людей. Торговать с террористами — это высший уровень безнравственности и глупости. Это называется не блокадой, а отказом от циничного обогащения на трагедии", — отметил оппозиционер.
По словам политика, помогать бандитам зарабатывать деньги — это тоже преступление, поскольку они торгуют ресурсами, которые им не принадлежат.
"Торговать краденым нельзя, покупать краденое — тоже. Это не блокада, а нормальные действия, отказ от всех форм сотрудничества с бандитами. Ведь как получается: с одной стороны идут боевые действия, убивают украинцев, а в ста метрах от блокпоста, где идет бой, происходит торговля. Это называется цинизмом и безнравственностью",— подчеркнул Боровой.
Напомним, торговая блокада оккупированных территорий началась еще в конце декабря 2016 года в связи с истечением срока ультиматума, который объявили русским наемникам "ЛНР"/"ДНР" ветераны АТО.
Фото: joinfo.ua
Теги: Украина, Донбасс, торговля, ДНР, ЛНР
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