Блокада Донбасса: "Укрзализныця" уже получила более 40 млн. грн. убытков

Общие убытки от блокирования железной дороги на Донбассе уже превысили 40 млн гривен. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает "Экономическая правда".

Как отмечается, убытки от блокирования парного пути перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которое продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн гривен.

"Сумма нанесенного убытка от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов - Светланов, которые продолжаются с 25 января, составила, по состоянию на 7 февраля - 8,4 млн гривен", - сообщает пресс-служба.

"Укрзализныця" призывает компетентные органы способствовать разблокированию движения поездов на двух перегонах на Донбассе и возмещению убытков виновными лицами", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Игорь Насалик ранее заявил, что блокирование движения железнодорожного транспорта с отдельных районов Донбасса создает риски для энергетической безопасности Украины.

Ранее Служба безопасности осудила действия политиков, которые организовали блокирование движения железнодорожного транспорта из отдельных районов Донбасса.