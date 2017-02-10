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Блокада Донбасса: "Укрзализныця" уже получила более 40 млн. грн. убытков
Общие убытки от блокирования железной дороги на Донбассе уже превысили 40 млн гривен. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает "Экономическая правда".
Как отмечается, убытки от блокирования парного пути перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которое продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн гривен.
"Сумма нанесенного убытка от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов - Светланов, которые продолжаются с 25 января, составила, по состоянию на 7 февраля - 8,4 млн гривен", - сообщает пресс-служба.
"Укрзализныця" призывает компетентные органы способствовать разблокированию движения поездов на двух перегонах на Донбассе и возмещению убытков виновными лицами", - говорится в сообщении.
Министр энергетики Игорь Насалик ранее заявил, что блокирование движения железнодорожного транспорта с отдельных районов Донбасса создает риски для энергетической безопасности Украины.
Ранее Служба безопасности осудила действия политиков, которые организовали блокирование движения железнодорожного транспорта из отдельных районов Донбасса.
Фото: donbass.ua
Теги: Украина, Донбасс, торговля, убытки, блокада, ДНР
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