Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы

10.02.2017 10:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 10 февраля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» — 70/120;
  • «Марьинка» — 120/100;
  • «Новотроицкое» — 30/50;
  • «Гнутово» — 60/25.

«Все контрольные пункты въезда-выезда в настоящее время работают в штатном режиме», — подчеркнули в украинском пограничном ведомстве.

В целом, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 15,7 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» — 3925 человек и 630 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 3985 человек и 865 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 3565 человек и 910 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 2340 человек и 596 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 1850 человек.

Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, очередь, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх