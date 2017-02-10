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Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы
10.02.2017 10:09
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 10 февраля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» — 70/120;
- «Марьинка» — 120/100;
- «Новотроицкое» — 30/50;
- «Гнутово» — 60/25.
«Все контрольные пункты въезда-выезда в настоящее время работают в штатном режиме», — подчеркнули в украинском пограничном ведомстве.
В целом, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 15,7 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:
- «Майорск» — 3925 человек и 630 транспортных средств;
- «Марьинка» — 3985 человек и 865 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 3565 человек и 910 транспортных средств;
- «Гнутово» — 2340 человек и 596 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 1850 человек.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система
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