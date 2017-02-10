Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы

10.02.2017 10:09

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 10 февраля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 70/120;

«Марьинка» — 120/100;

«Новотроицкое» — 30/50;

«Гнутово» — 60/25.

«Все контрольные пункты въезда-выезда в настоящее время работают в штатном режиме», — подчеркнули в украинском пограничном ведомстве.

В целом, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 15,7 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств: