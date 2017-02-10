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Боевики 34 раза вели огонь по силам АТО, применяли все виды вооружения, в том числе и запрещенное

10.02.2017 19:53
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Боевики 34 раза вели огонь по силам АТО, применяли все виды вооружения, в том числе и запрещенное
По состоянию на 18.00 10 февраля, начиная с полуночи, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины, совершив 34 обстрела украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Согласно сообщению, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики в течение дня обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. Захватчики также применяли РСЗО БМ-21 "Град", танки и минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Красногоровки.
На Донецком направлении из 120-миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево. По нашим позициям в районе Авдеевки и Верхнеторецкого огонь вел снайпер.
На Луганском направлении боевики из 120-миллиметровых минометов обстреливали Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди наших военных нет, - сообщили в штабе.

Фото: https://news.online.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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