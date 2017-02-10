Боевики начали принимать на военную службу женщин

10.02.2017 14:11

Из-за неукомплектованности личного состава, командование 2 армейского корпуса ВС РФ заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают: «По состоянию на начало февраля в отдельных подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК ВС РФ численность женщин-военнослужащих составляет до 30 человек».

При этом украинская разведка сообщает, что командиры недовольны качеством такого пополнения и требуют от командования ограничить призыв женщин на военную службу.