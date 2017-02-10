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Боевики обстреляли Красногоровку из "Градов", танков и минометов
Боевики нарушили "режим тишины", применив на мариупольском направлении "Грады", танки и минометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00:00 9 февраля, российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного минскими договоренностями оружия", - говорится в сообщении.
Так, на мариупольском направлении были обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки из РСЗО БМ-21 "Град", танков и 120 мм минометов.
На донецком направлении обстреляны позиции в районе Авдеевки с применением минометов 120 и 82 мм калибра.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО боевики 61 раз обстреляли силы АТО.
Фото: https://www.youtube.com/
Теги: Донбасс, война, град, боевики, танки, обстрелы, минометы
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- СБУ викрила у районі АТО велику схованку зі зброєю17:30
- Боевики обстреляли Красногоровку из "Градов", танков и минометов17:08
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