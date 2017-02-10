Боевики открыли для проезда трассу "Горловка - Макеевка"

10.02.2017 18:51

Об этом так называемый "и.о. мэра" оккупированной Горловки Иван Приходько написал на своей странице в ВКонтакте.



"Трасса Горловка-Макеевка открыта", - сообщил он.



Проезд через Ясиноватую на Донецк со стороны оккупированной Горловки был закрыт из-за обстрелов с 1 февраля. Проезд на Донецк осуществлялся только через Енакиево.