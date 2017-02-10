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Боевики открыли для проезда трассу "Горловка - Макеевка"
10.02.2017 18:51
Об этом так называемый "и.о. мэра" оккупированной Горловки Иван Приходько написал на своей странице в ВКонтакте.
"Трасса Горловка-Макеевка открыта", - сообщил он.
Проезд через Ясиноватую на Донецк со стороны оккупированной Горловки был закрыт из-за обстрелов с 1 февраля. Проезд на Донецк осуществлялся только через Енакиево.
Фото: gsdonbas.org.ua/
Теги: Донбасс, трасса, боевики
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