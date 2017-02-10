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Бывший милиционер из Москвы осужден в Донецкой области за участие в НВФ и убийства украинцев
Городской суд Торецка осудил гражданина России на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Москвич, который ранее был сотрудником правоохранительных органов Российской Федерации, принимал участие в боях на Донбассе на стороне террористов "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, передает "Диалог".
Во время заседания обвинение представило суду неопровержимые доказательства участия россиянина в военном конфликте на Донбассе. Как стало известно, в январе 2015 года он вступил в ряды террористической организации "ДНР" и вплоть до задержания, которое произошло в сентябре прошлого года, воевал против сил АТО в составе одного из незаконных вооруженных подразделений. Задержание произвели военнослужащие ВСУ в районе Торецка. Главная военная прокуратура ГПУ проводила досудебное расследование, а затем поддержала обвинение в ходе судебного заседания.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, убийство, гражданство
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