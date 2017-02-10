Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не один не был ранен", - сообщил Мотузяник.
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Донбасский фронт: прошедшие сутки для ВСУ прошли без потерь
10.02.2017 15:33
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