Донбасский фронт: прошедшие сутки для ВСУ прошли без потерь

10.02.2017 15:33

За минувшие сутки ни один военный сил АТО не погиб и не был ранен.

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.



"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не один не был ранен", - сообщил Мотузяник.



