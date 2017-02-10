Донецкому Деду Морозу Губареву приготовиться - Кремль зачищает "деятелей" "русской весны"

10.02.2017 21:02

Список для «зачистки» боевиков и главарей «ДНР» и «ЛНР» был сформирован еще в октябре-ноябре 2014 года. Об этом в своем блоге написал пропагандист, боевик по кличке «Червонец».

Он отметил, что в список входят как боевики, так и «общественно-политические деятели», которые должны быть физически ликвидированы в рамках Минского процесса в ближайшие годы.

«Данный список включал несколько десятков имен, включая всех убитых на сегодня командиров ополчения „ДНР“ и „ЛНР“, а также Губарева, Пургина, Матюшина и Лягина. На тот момент мой источник не поверил в достоверность данного плана ликвидации ввиду его чудовищной масштабности и дикости. Ведь эрефянские каратели собирались провести уничтожение всей элиты „русской весны“ на Донбассе. Поверить в это было невозможно», — написал «Червонец».

«Предыдущей подобной массовой ликвидацией была ликвидация командиров террористов одной горной республики. Но то были террористы и преступники, они заслужили свою участь. Но поверить в то, что поступят таким образом с народными героями Донбасса, было невозможно», — уверяет он.

Однако, по его словам, события 2015−2017 гг. показали, что список был настоящим. «Массовая ликвидация героев русского народа руками спецслужб одной соседней страны и по приказу сами знаете кого была осуществлена. Увидели в этом списке Губарева. Пургина, Матюшина и Лягина? Вот вам и ответ, кто после убийства „Гиви“ будет следующим. Пургин с Лягиным еще могут как-то остаться в живых. А вот Губареву и Матюшину не жить. Поэтому будет лучше, если они оттуда свалят в Россию», — написал он.

По словам «Червонца», в целом, Губарева и Матюшина могут убить и в России — как это сделали с главарем «ЛНР» Валерием Болотовым или боевиком Евгением Жилиным. Но все же он считает, что в России шансов остаться в живых чуть больше, чем в Донбассе.

«Так что нужно срочно бывшему народному губернатору „Донецкой области“ Павлу Губареву и бывшему командующему подразделением „Варяг“ Александра Матюшину сваливать оттуда. Пока не познакомились с этими „неуловимыми укро-ДРГ“», — советует «Червонец».

Он отметил, что с боевиками в целом покончено, «осталось завалить еще несколько мелких командиров и активистов, вроде Губарева». «А после этого Донбасс можно будет возвращать обратно Украине. Ведь именно чтобы ускорить этот процесс, был убит комбат „Сомали“», — уверяет он.

Источник: "ДонПресс".