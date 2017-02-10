- У боевиков мало желающих быть "пушечным мясом" - Жебривский об "армии ДНР"20:44
- Санкции против России должны сохраниться - глава литовского МИДа после поездки в прифронтовую Авдеевку20:34
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист20:24
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)20:19
- Открылись новые подробности о Гиви: у главаря "Сомали" были "разногласия" с Захарченко и московскими кураторами20:09
- Боевики 34 раза вели огонь по силам АТО, применяли все виды вооружения, в том числе и запрещенное19:53
- Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"19:31
- Басурин сообщил о скромных потерях боевиков за неделю19:09
- ОБСЕ зафиксировали бронетехнику вблизи Мариуполя19:02
- Боевики открыли для проезда трассу "Горловка - Макеевка"18:51
Донецкому Деду Морозу Губареву приготовиться - Кремль зачищает "деятелей" "русской весны"
Список для «зачистки» боевиков и главарей «ДНР» и «ЛНР» был сформирован еще в октябре-ноябре 2014 года. Об этом в своем блоге написал пропагандист, боевик по кличке «Червонец».
Он отметил, что в список входят как боевики, так и «общественно-политические деятели», которые должны быть физически ликвидированы в рамках Минского процесса в ближайшие годы.
«Данный список включал несколько десятков имен, включая всех убитых на сегодня командиров ополчения „ДНР“ и „ЛНР“, а также Губарева, Пургина, Матюшина и Лягина. На тот момент мой источник не поверил в достоверность данного плана ликвидации ввиду его чудовищной масштабности и дикости. Ведь эрефянские каратели собирались провести уничтожение всей элиты „русской весны“ на Донбассе. Поверить в это было невозможно», — написал «Червонец».
«Предыдущей подобной массовой ликвидацией была ликвидация командиров террористов одной горной республики. Но то были террористы и преступники, они заслужили свою участь. Но поверить в то, что поступят таким образом с народными героями Донбасса, было невозможно», — уверяет он.
Однако, по его словам, события 2015−2017 гг. показали, что список был настоящим. «Массовая ликвидация героев русского народа руками спецслужб одной соседней страны и по приказу сами знаете кого была осуществлена. Увидели в этом списке Губарева. Пургина, Матюшина и Лягина? Вот вам и ответ, кто после убийства „Гиви“ будет следующим. Пургин с Лягиным еще могут как-то остаться в живых. А вот Губареву и Матюшину не жить. Поэтому будет лучше, если они оттуда свалят в Россию», — написал он.
По словам «Червонца», в целом, Губарева и Матюшина могут убить и в России — как это сделали с главарем «ЛНР» Валерием Болотовым или боевиком Евгением Жилиным. Но все же он считает, что в России шансов остаться в живых чуть больше, чем в Донбассе.
«Так что нужно срочно бывшему народному губернатору „Донецкой области“ Павлу Губареву и бывшему командующему подразделением „Варяг“ Александра Матюшину сваливать оттуда. Пока не познакомились с этими „неуловимыми укро-ДРГ“», — советует «Червонец».
Он отметил, что с боевиками в целом покончено, «осталось завалить еще несколько мелких командиров и активистов, вроде Губарева». «А после этого Донбасс можно будет возвращать обратно Украине. Ведь именно чтобы ускорить этот процесс, был убит комбат „Сомали“», — уверяет он.
Источник: "ДонПресс".
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Россия, Донбасс, главврач, русская рулетка, ДНР, ЛНР, зачистка
- Донбасс оккупирован 40 тысячами боевиков, в том числе и военными российской армии - Порошенко
- Россия снова навязывает свою "дорожную карту" проведения выборов на Донбассе
- "Ихтамнет" - "ЛДНР" предупредили о сокращениях поставок в "республики" вагонами «РЖД»
- Дельцы из "братской" России вербуют жителей «ДНР/ЛНР» для продажи наркотиков
- Кремль не интересуют выборы на Донбассе, он обеспокоен его дорогостоящим содержанием
- У Кремля заканчиваются деньги - "власти ДНР" намерены лишить пенсий тех, кто получает их в Украине
- У боевиков мало желающих быть "пушечным мясом" - Жебривский об "армии ДНР"20:44
- Санкции против России должны сохраниться - глава литовского МИДа после поездки в прифронтовую Авдеевку20:34
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист20:24
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)20:19
- Открылись новые подробности о Гиви: у главаря "Сомали" были "разногласия" с Захарченко и московскими кураторами20:09
- Боевики 34 раза вели огонь по силам АТО, применяли все виды вооружения, в том числе и запрещенное19:53
- Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"19:31
- Басурин сообщил о скромных потерях боевиков за неделю19:09
- ОБСЕ зафиксировали бронетехнику вблизи Мариуполя19:02
- Боевики открыли для проезда трассу "Горловка - Макеевка"18:51
- У боевиков мало желающих быть "пушечным мясом" - Жебривский об "армии ДНР"20:44
- Санкции против России должны сохраниться - глава литовского МИДа после поездки в прифронтовую Авдеевку20:34
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист20:24
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)20:19
- Открылись новые подробности о Гиви: у главаря "Сомали" были "разногласия" с Захарченко и московскими кураторами20:09
- Боевики 34 раза вели огонь по силам АТО, применяли все виды вооружения, в том числе и запрещенное19:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"19:31
- Басурин сообщил о скромных потерях боевиков за неделю19:09
- ОБСЕ зафиксировали бронетехнику вблизи Мариуполя19:02
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много