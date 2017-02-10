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"Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков

10.02.2017 10:13
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"Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков

В первый день решительной атаки ВСУ смогут не только смять все подразделения боевиков “ЛДНР”, но и выйти на российско-украинскую часть границы. Особо быстрое продвижение сил АТО будет на южном направлении. Такой прогноз сделал первый министр обороны “ДНР” Игорь Стрелков-Гиркин, пишет "Диалог".

Террорист уверен, что в феврале 2017 года ВСУ имеют как минимум пятикратное превосходство в живой силе и примерно такое же превосходство в количества артиллерии, танков и прочего вооружения.

“На конец января там было сосредоточено около 90 тысяч солдат и офицеров ВСУ, всех видов оружия сейчас их количество еще больше... Плюс они воссоздали авиационную группировку и могут ее одноразово попытаться применить, плюс подтянули серьезное ракетное оружие”, - говорит Стрелков в интервью российским СМИ.

Отец-основатель “ДНР” уверен, что если в Генштабе Украины решатся на прорыв, то победа украинской стороны будет фантастически быстрой. “Если ВСУ нанесут удар наотмашь, всей своей мощью, они подразделения корпусов сомнут в течение суток - двух. То есть в первый же день, я как военный говорю, они достигнут глубоких прорывов и могут местами выйти к российской границе, особенно на южном направлении”, - предупредил оккупантов Гиркин.

Если события будут развиваться по этому сценарию, то Кремль будет поставлен перед выбором: либо сдать Донбасс, либо поддержать наемников открыто. “Самостоятельно без поддержки РФ корпуса “ЛДНР” удержать территорию не смогут. Вопрос в том: как долго они смогут обороняться”, - уточнил Гиркин.

По его мнению, Киев дожмет президента РФ Владимира Путина на капитуляцию и получит контроль границы.

Напомним, что за последние сутки оккупанты более 60 раз открывали огонь по украинским военным. Накануне стало известно, что ВСУ продолжают вытеснять наемников с позиций, все операции проходят без потерь с украинской стороны.



Фото: news.bigmir.net

Теги: Донбасс, война, прогноз, ВСУ, Стрелков, наступление
 
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