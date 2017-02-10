Главный дипломат Литвы побывал в прифронтовой Авдеевке

10.02.2017 15:54

Во время обстрелов со стороны боевиков в конце января - начале февраля текущего года в г.Авдеевка Донецкой области пострадало почти 300 частных домов, город почти две недели был без света и воды, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, пишет "Интерфакс".

"Сегодня здесь минус 12 градусов, Авдеевка потихоньку отходит от ужаса, продолжаются ремонты", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, добавив, что в город продолжают поступать стройматериалы из различных регионов Украины.

Первый вице-спикер сообщила, что посетила Авдеевку вместе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом и заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ириной Луценко.

"Очень важно, когда представители ЕС собственными глазами убеждаются в ужасных последствиях войны, начатой россиянами против Украины. Господин Линас весной 2016 был в Широкино, сегодня вместе с коллегами он увидел разрушенные дома, обстрелянную школу… Министр настроен рассказать все, что он увидел, своим коллегам - министрам иностранных дел стран-членов ЕС. Эти свидетельства, эта информация из первых уст является бесценной в дисскусии о санкциях, в донесении правды и странам ЕС, и странам НАТО", - отметила она.

По словам И.Геращенко, при посещении средней школы №3 в Авдеевке "дети сделали и передали министру (Л.Линкявичюсу – ред.) большое сердце для президента Литвы Дали Грибаускайте - с любовью из Украины".