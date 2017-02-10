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Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"
Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на этих выходных совершит визит в оккупированные Донецк и Луганск, где у него запланированы встречи с главарями "ЛНР" и "ДНР". Кроме этого Александп Хуг встретится с генералами СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон). Об этом сообщил представитель пресс-службы СММ, передает "Интерфакс-Украина".
"На этих выходных первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на востоке Украины, он проведет консультации с генералами СЦКК для обсуждения путей дальнейшей нормализации ситуации и обеспечения устойчивого прекращения огня при содействии СММ", - сообщил представитель пресс-службы.
"Он также просил по возможности организовать встречу с руководителями вооруженных формирований в Донецке и Луганске, чтобы обсудить ход реализации мер, предусмотренных в заявлении Трехсторонней контактной группы от 1 февраля", - заявил представитель.
Фото: sharij.net/
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, встреча, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Александр Хуг
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