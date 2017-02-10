Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"

10.02.2017 19:31

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на этих выходных совершит визит в оккупированные Донецк и Луганск, где у него запланированы встречи с главарями "ЛНР" и "ДНР". Кроме этого Александп Хуг встретится с генералами СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон). Об этом сообщил представитель пресс-службы СММ, передает "Интерфакс-Украина".

"На этих выходных первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на востоке Украины, он проведет консультации с генералами СЦКК для обсуждения путей дальнейшей нормализации ситуации и обеспечения устойчивого прекращения огня при содействии СММ", - сообщил представитель пресс-службы.

"Он также просил по возможности организовать встречу с руководителями вооруженных формирований в Донецке и Луганске, чтобы обсудить ход реализации мер, предусмотренных в заявлении Трехсторонней контактной группы от 1 февраля", - заявил представитель.