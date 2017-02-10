InformNapalm провел "ликбез" для Пескова по российской технике (ФОТО, ВИДЕО)

10.02.2017 18:04

Сегодня российские СМИ активно тиражируют ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о российских танках на Донбассе. При этом слова Пескова представляют как «опровержение присутствия российских войск в Украине».

В контексте этого тренда, международное разведывательное сообщество InformNapalm публикует не голословные, а документальные факты и расследования, в ходе которых удалось идентифицировать целую серию танков российского производства, которые не состояли на вооружении украинской армии и не поставлялись в Украину. Тем не менее каким-то образом эти модификации танков российского образца, были переброшены на оккупированную территорию Донбасса. При этом переброска техники осуществлялась через не контролируемые участки границы Украины и Российской Федерации в районах Луганской и Донецкой областей.

В ходе разведки открытых источников информации удалось выявить, провести идентификацию и подтвердить присутствие на оккупированных территориях таких модификаций российских танков, которые не могли стать трофеями, так как не эксплуатируются вооруженными силами Украины:

Танк Т-72Б обр. 1989

Модернизированный вариант танка Т-72Б со встроенной динамической защитой «Контакт-5». Оснащен комплексом управляемого вооружения 9К120 «Свирь», двигателем В-84, системой управления огня 1А40 и пушко-пусковой установкой 2А46М.

Не стоит на вооружении украинской армии и в Украину не поставлялся. Был обнаружен на территории городов Луганск, Дебальцево и Макеевка и описан в нескольких расследованиях InformNapalm. Установлена принадлежность к 5-й танковой бригаде Восточного военного округа ВС РФ.

Расследование №1 Расследование №2

Танк Т-72БА обр. 1999

Модернизация во время капитального ремонта Т-72Б на заводе УВЗ. Первые партии машин были сданы ещё в 1999–2000 годах. Модернизация предполагала усовершенствование до уровня самых поздних Т-72Б выпуска 1991 года СУО 1А40-1 (позже 1А40-1М, а с 2005 года – 1А40-М2), установку нового стабилизатора вооружения 2Э42-4 «Жасмин», усиление противоминной стойкости днища дополнительной бронеплитой в районе сиденья механика-водителя, замену ходовой части и двигателя (двигатель В-84МС или В-92С2 с 2003 года) и установку ВДЗ «Контакт-5». Кроме гусениц и ВДЗ, внешне машину от обычной модификации «Б» отличает хорошо заметный на башне датчик ветра. В Украину не поставлялся.

Зафиксировано уничтожение российских танков данной модификации под Старобешево (Донецкая область). Установлена принадлежность к 21-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ.

Танк Т-72Б3 обр. 2011

Модернизированная версия Т-72. Начал поставляться в российскую армию в 2012 году. На танке установлена новейшая СУО, ВДЗ «Контакт-5», двигатель В-84-1 мощностью 840 л.с., тепловизионный прицел «Сосна-У», датчик ветра, новейшие средства связи, усовершенствованный стабилизатор вооружения и комплекс защиты от оружия массового поражения. Доработан автомат заряжания пушки под новые боеприпасы и усовершенствована ходовая часть, получившая гусеничные ленты с параллельным шарниром. В Украину не поставлялся.

Был выявлен на территории городов Луганск, Иловайск, Дебальцево и описан в нескольких расследованиях InformNapalm. Танк данной модификации был уничтожен в окрестностях Дебальцево. Установлена принадлежность техники к 6-й отдельной танковой бригаде ВС РФ.

Расследование №1 Расследование №2





Танк Т-90А обр. 2006

Модификация Т-90А. Установлен более современный тепловизор второго поколения «ЭССА», стабилизированный в двух плоскостях, интегрированный с основным прицелом и его дальномерным каналом, что позволило увеличить дальность ночного видения с 1800 до 4000 м. В Украину не поставлялся.

Выявлен InformNapalm на территории Луганской области. Установлена принадлежность к 136-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ.

Танк Т-72С1 Экспортный вариант Т-72Б1, поставлялся Россией в Иран, а также в Венесуэлу в 2011–2012 годах. Основные внешние отличия от Т-72Б – ночной прицел наводчика ТПН-3-49 и датчик ветра ДВЕ-БС. Попал на вооружение ВС РФ в 1993 году, после срыва ряда экспортных поставок. В Украину не поставлялся. Выявлен InformNapalm на территории завода в поселке Белое (Луганская область) неподалеку от автомагистрали M04, в 3 км к западу от ж/д станции Сборная.

Параллельно с испытанием на Донбассе новых типов вооружений, военно-политическое руководство Российской Федерации наводняет оккупированные территории Украины и вооружением старого советского образца, например:

основной боевой танк Т-64;

танк Т-72Б ранних модификаций;

боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» БМ-21;

самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гводика»;

зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10»;

боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2;

многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ);

122 мм буксируемая гаубица Д-30;

152 мм гаубица «Мста-Б»;

противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Эти и другие образцы в распоряжении российских оккупационных сил на Донбассе также неоднократно фиксировались в расследованиях InformNapalm. Однако доказательство прямых поставок данных образцов боевикам из РФ требует иных процедур, и потому выходит за рамки представленного материала.

Вы также можете ознакомиться с отчетом InformNapalm с доказательствами поставок российского вооружения на Донбасс, который был представлен на осенней сессии ПАСЕ.

"Таким образом, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз «сел в лужу» своих голословных заявлений. Создавая информационный повод, в котором он пытается опровергать очевидное российское вторжение в Украину, он лишь загоняет свое руководство в угол накануне международного военного трибунала. На каждое его слово, у нас есть конкретные факты и доказательства", - пишут эксперты informnapalm.



