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"К вечерним новостям успеют нафотошопить толпу" - в Донецке "не активно" прощаются с боевиком Гиви
В Донецке начинается церемония прощания с боевиком Михаилом Толстых по кличке "Гиви", который был убит 8 февраля. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.
Прощание пройдет в Донецком областном театре оперы и балета, где ранее уже проходило прощание с боевиком Арсеном Павловым по кличке "Моторола", который был убит в октябре 2016 года.
По словам дончан, пока что рядом с театром собралось не очень много людей. "Жиденько совсем", — комментируют пользователи. По их словам, еще не всех бюджетников насильно свезли на мероприятие.
"К вечерним новостям успеют нафотошопить толпу и получится как всегда густенько", — иронизируют дончане.
"Да вообще возьмут фотки с моторылыных похорон — чо еще с фотошопом заморачиваться)))", — добавил еще один автор.
"Интересно, по ТВ какую цифру озвучат? 30 тыс? Или 50?" — пишут пользователи.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, житейская история, похороны, Гиви
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