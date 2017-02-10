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Кадровых российских военных на Донбассе выводят на передовые позиции фронта
Военнослужащие российской армии, воюющие на стороне так называемой "ДНР", выдвинуты на передовые позиции с целью стабилизировать обстановку на фронте. Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке".
"На ряде участков отмечается вывод в первую линию военнослужащих ВС РФ (в основном – переодетых в форму местных боевиков), в составе целых подразделений уровня взвод-рота. На ряде участков эти подразделения действуют вместе с подразделениями из местных боевиков (попеременное чередование подразделений из состава «1-го АК ДНР» и ВС РФ). Командование российско-террористических войск таким образом "цементирует" свои боевые порядки, повышая устойчивость обороны за счёт подразделений из российских кадровых военнослужащих", - сообщил он.
Фото: zn.ua
Теги: Донбасс, война, военные, передовая
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