"Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение

10.02.2017 07:30

Накануне, в Авдеевке, среди белого дня под обстрелами оказались двое гражданских. Одного мужчину пришлось эвакуировать в больницу Днепра и проводить хирургические вмешательства. Уже в больницу 60-летний Сергей оригинально поблагодарил врачей, отметив, что "бандеровцы" на самом деле профессионалы и очень отзывчивые люди. Историю рассказала волонтер, советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Новость сообщает "Пресса Украины".

Губа отметила, что в тот день в Днепр доставили раненых военных и двух гражданских. Врачи спасли людей, сейчас их жизни ничего не угрожает.

"Сегодня в Днепр военным вертолетом и железнодорожным транспортом были доставлены больные и травмированные Сонечке, направлены в военный госпиталь. Двое жителей Авдеевки получили ранения во время обстрела среди белого дня. Одного мужчину эвакуировали военным вертолетом в Днепр. Другой раненый мужчина в эвакуации не нуждался, находится в 66 - м ВМГ", - сообщила в четверг поздно вечером Губа.

А вот случай местного жителя, который ехал по делам на велосипеде и попал под обстреле Губа рассказала, как очень поучительную историю.

Пострадавшего зовут Сергей Васильевич, ему 60 лет и сейчас он в безопасности. А вот врачей его случай по сути ничем не поразил, ведь таких -сотни у медиков. Удивило лишь то, как человек искренне удивлялся тому, что его спасли "бандеровцы". К слову, среди врачей военного госпиталя в Днепре есть львовяне.

"Я ехал возле магазина на окраине Авдеевки и вдруг, среди белого дня , начался обстрел, три взрывов, что-то ударило в лоб, заехал в больницу , обследовали гражданские и военные врачи, направили в 66 - й мобильный. Посмотри нейрохирург и сказал , что у меня осколочное проникающее пораненя, надо в Днепр.

Уже в Днепре мужчина признался:

"Это уже второе мое раение. А львовяне такие хорошие (прим. персонал военного госпиталя!), какие там бандеровцы? Все мы из одного теста...", - передала суть разговора Губа.

Заметим, что часто Татьяна Губа сообщает последние новости о раненых и их эвакуации с фронта. Часто ее информация существенно отличается от официальных сводок штаба АТО.