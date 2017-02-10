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"Командование ДНР" намерено вернуть утраченные позиции в районе Авдеевки

10.02.2017 15:13
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"Командование ДНР" намерено вернуть утраченные позиции в районе Авдеевки

В среде боевиков "11-го омсп" распространяется информация о решении командования "1-го АК ДНР" относительно проведения наступательной операции по возвращению в кратчайшие сроки потерянных на Авдеевском направлении позиций ("Алмаз", "Алмаз-1" и "Алмаз-2").

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Большая часть боевиков относится к возможности проведения такой успешной наступательной операцией скептически, считая, что подобная информация доводится до личного состава исключительно для поднятия уровня морально-психологического состояния (резкое ухудшение "боевого духа" боевиков вызвано значительными потерями, которые понес "11 полк" в период последней эскалации боевых действий)", - говорится в сообщении.


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, наступление
 
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