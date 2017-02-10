- Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"19:31
- Басурин сообщил о скромных потерях боевиков за неделю19:09
- ОБСЕ зафиксировали бронетехнику вблизи Мариуполя19:02
- Боевики открыли для проезда трассу "Горловка - Макеевка"18:51
- Тимощук оставляет футбол18:47
- Украинские военные улучшили свои позиции в районе оккупированного Донецка - Порошенко18:31
- "Зорян и Шкиряк" обвиняются рос ТВ в убийстве боевика Гиви (ВИДЕО)18:26
- Красногоровка: дневной обстрел - работали танки, "Грады" и 120-е минометы18:18
- InformNapalm провел "ликбез" для Пескова по российской технике (ФОТО, ВИДЕО)18:04
- Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании школьницы в Волновахском районе, один из них "служил" в "ДНР"17:52
Красногоровка: дневной обстрел - работали танки, "Грады" и 120-е минометы
Сегодня, 10 февраля, обстрелу из РСЗО «Град» и 120-мм миномета подверглась Красногоровка (Донецкая область). Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель военно-гражданской администрации города Олег Ливанчук, передает сайт "Новости Донбасса".
«Среди белого дня по Красногоровке отработал «Град» и 120 миномет», - написал он.
Об адресах, куда попали в жилой сектор и пострадавших среди мирных жителей Ливанчук не сообщил. Он лишь отметил в комментариях к посту, что разбиты стекла в окнах, и забор посечен осколками.
Также он призвал жителей города быть осторожными, сославших на информацию о том, что по городу стреляют также из танка.
При этом пользователи социальных сетей отметили, что снаряды упали в районе вентиляционного ствола шахты «Трудовская».
В штабе АТО подтвердили информацию об обстреле Красногоровки.
«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00.00 9 февраля российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенной минского договоренностями оружия», - говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донбасс, Красногоровка, обстрел, град
- Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"19:31
- Басурин сообщил о скромных потерях боевиков за неделю19:09
- ОБСЕ зафиксировали бронетехнику вблизи Мариуполя19:02
- Боевики открыли для проезда трассу "Горловка - Макеевка"18:51
- Тимощук оставляет футбол18:47
- Украинские военные улучшили свои позиции в районе оккупированного Донецка - Порошенко18:31
- "Зорян и Шкиряк" обвиняются рос ТВ в убийстве боевика Гиви (ВИДЕО)18:26
- Красногоровка: дневной обстрел - работали танки, "Грады" и 120-е минометы18:18
- InformNapalm провел "ликбез" для Пескова по российской технике (ФОТО, ВИДЕО)18:04
- Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании школьницы в Волновахском районе, один из них "служил" в "ДНР"17:52
- Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"19:31
- Басурин сообщил о скромных потерях боевиков за неделю19:09
- ОБСЕ зафиксировали бронетехнику вблизи Мариуполя19:02
- Боевики открыли для проезда трассу "Горловка - Макеевка"18:51
- Тимощук оставляет футбол18:47
- Украинские военные улучшили свои позиции в районе оккупированного Донецка - Порошенко18:31
- "Зорян и Шкиряк" обвиняются рос ТВ в убийстве боевика Гиви (ВИДЕО)18:26
- Красногоровка: дневной обстрел - работали танки, "Грады" и 120-е минометы18:18
- InformNapalm провел "ликбез" для Пескова по российской технике (ФОТО, ВИДЕО)18:04
- Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании школьницы в Волновахском районе, один из них "служил" в "ДНР"17:52
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много