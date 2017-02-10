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Красногоровка: дневной обстрел - работали танки, "Грады" и 120-е минометы

10.02.2017 18:18
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Красногоровка: дневной обстрел - работали танки, "Грады" и 120-е минометы

Сегодня, 10 февраля, обстрелу из РСЗО «Град» и 120-мм миномета подверглась Красногоровка (Донецкая область). Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель военно-гражданской администрации города Олег Ливанчук, передает сайт "Новости Донбасса".

«Среди белого дня по Красногоровке отработал «Град» и 120 миномет», - написал он.

Об адресах, куда попали в жилой сектор и пострадавших среди мирных жителей Ливанчук не сообщил. Он лишь отметил в комментариях к посту, что разбиты стекла в окнах, и забор посечен осколками.

Также он призвал жителей города быть осторожными, сославших на информацию о том, что по городу стреляют также из танка.

При этом пользователи социальных сетей отметили, что снаряды упали в районе вентиляционного ствола шахты «Трудовская».

В штабе АТО подтвердили информацию об обстреле Красногоровки.

«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00.00 9 февраля российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенной минского договоренностями оружия», - говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донбасс, Красногоровка, обстрел, град
 
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