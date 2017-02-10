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Мама погибшего на Донбассе воина ВСУ выиграла суд против России
Мать военного Ярослава Костишина, погибшего на Донбассе, выиграла суд против России.
Как сообщает TCH.ua, соответствующее решение о взыскании с государства-агрессора суммы эквивалентной 60 тысячам евро в пользу Марии Костишиной 7 февраля принял Ивано-Франковский городской суд.
Это уже второй суд, выигранный этой семьей. В прошлом году в суд на Россию подала жена погибшего Светлана, которая с двумя дочерьми проживает в поселке городского типа Ярмолинцы на Хмельнитчине.
Ярмолинский райсуд принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу вдовы Костишина и его несовершеннолетних дочерей суммы морального и материального ущерба эквивалентной 189 тысячам евро. Тогда российская сторона не подала апелляцию.
Если в течение десяти дней не будет обжаловано решение Ивано-Франковского суда, оно вступит в силу, и семья получит законные основании требовать исполнения решения суда.
Чтобы заставить Россию заплатить, Мария Костишина подумывает обратиться в Европейский суд по правам человека. Однако, по словам женщины, для этого необходимо иметь положительные решения не одного суда и не по одной семье.
Фото: blacksea.tv/
Теги: Донбасс, война, суд, мать, гибель, выигрыш, ВСУ, военный
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