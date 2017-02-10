Мама погибшего на Донбассе воина ВСУ выиграла суд против России

10.02.2017 09:30

Мать военного Ярослава Костишина, погибшего на Донбассе, выиграла суд против России.

Как сообщает TCH.ua, соответствующее решение о взыскании с государства-агрессора суммы эквивалентной 60 тысячам евро в пользу Марии Костишиной 7 февраля принял Ивано-Франковский городской суд.

Это уже второй суд, выигранный этой семьей. В прошлом году в суд на Россию подала жена погибшего Светлана, которая с двумя дочерьми проживает в поселке городского типа Ярмолинцы на Хмельнитчине.

Ярмолинский райсуд принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу вдовы Костишина и его несовершеннолетних дочерей суммы морального и материального ущерба эквивалентной 189 тысячам евро. Тогда российская сторона не подала апелляцию.

Если в течение десяти дней не будет обжаловано решение Ивано-Франковского суда, оно вступит в силу, и семья получит законные основании требовать исполнения решения суда.

Чтобы заставить Россию заплатить, Мария Костишина подумывает обратиться в Европейский суд по правам человека. Однако, по словам женщины, для этого необходимо иметь положительные решения не одного суда и не по одной семье.