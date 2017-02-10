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Москва начала зачистки всех одиозных лидеров “народных республик", скоро очередь дойдет до Стрелкова

10.02.2017 10:56
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Москва начала зачистки всех одиозных лидеров “народных республик", скоро очередь дойдет до Стрелкова

Так называемый бывший «министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков уверен, что Москва начала зачистки всех одиозных лидеров “народных республик” в Донбассе: избежать “лифта”, “кофе” или похода в “ресторан” не удастся никому из террористов.

8 февраля в одном из ТВ-интервью Стрелков признался, что не помнит Гиви, пишет “Диалог.UA”.

“Гиви лично, фактически, не знал. Я его даже не помню, несмотря на то что он был в Славянске, и он был в Донецке под моим командованием, и в Снежном. Я его тогда не понял по одной простой причине. Возможно, я его видел... В число командиров при мне он не входил. Потом он резко в сентябре стал командиром батальона, как и кто его назначил, я не знаю. Я с ним фактически близко не был знаком”, - рассказал Стрелков.

По его мнению, к убийству комбатов и одиозных персон в оккупированном Донбассе причастны не только украинские ДРГ, среди киллеров могут быть и россияне.

“На счет Моторолы я склоняюсь к тому, что это действия украинских ДРГ, на счет Гиви ничего пока сказать не могу”, - отметил Гиркин.

При этом террорист рекомендовал воздержаться от патетических слов о мести Киеву, которыми вчера сыпал Александр Захарченко. Изначально следует разобраться, кто и по чьему приказу зачистил оккупантов.

“Захарченко – балабол. Он был балаболом при мне, когда я с ним был. Человеком, который давал слово и нарушал его меньше чем через несколько часов, делая обратные вещи. То, что в Донецке перебили или изгнали оттуда всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова, это факт. Ясно, что без политической воли Москвы ... делать никто ничего не будет. Корень решения всех проблем Донбасса лежит в Москве в Кремле”, - уверен Стрелков.

Бывший главарь “ДНР” ждет, что в скором времени и сам станет жертвой “русского мира”. “Через некоторое время отпразднуете и мою кончину. Я еще удивляюсь, чего я спокойно хожу.. ...я реалист, я отлично понимаю”, - резюмировал Стрелков.

Экс-министр обороны “ДНР” Игорь Стрелков уверен, что Москва начала зачистки всех одиозных лидеров “народных республик” в Донбассе: избежать “лифта”, “кофе” или похода в “ресторан” не удастся никому из террористов.




Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, убийство, комментарий, Стрелков, Гиви
 
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