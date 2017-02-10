На встрече в нормандском формате Климкин поднимет вопрос о невозможности проведения выборов на оккупированном Донбассе

10.02.2017 22:05

Глава МИД Павел Климкин на встрече в нормандском формате будет говорить о невозможности проведения выборов в Донбассе в условиях присутствия там российских оккупационных войск. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Ивано-Франковск, пишет news.liga.net.

"В спонтанной дискуссии, возникшей в последние дни с нашими партнерами, мы еще раз четко отметили, что политические пункты минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса их в части безопасности. А выборы под российскими дулами и с их солдатней вокруг избирательных участков - абсолютно неприемлемое и невозможное действие. С этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров МИД нормандской четверки", - сказал он.

7 февраля посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.

В МИД Германии заявили, что заявления посла не противоречат их официальной позиции.

Порошенко ответил, что проведение выборов на оккупированных российскими войсками территориях Донбасса невозможно.