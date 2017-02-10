Никто не интересуется фамилиями людей, которые лежат там - Ходаковский о том, что боевики не забирают трупы своих "собратьев" с поля боя

10.02.2017 13:52

На месте недавних боев под Авдеевкой уже две недели лежат тела двух погибших боевиков, которые власти "ДНР" отказывается забрать для погребения. Эту информацию подтвердил создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в ходе своей интернет-конференции, сообщает "Остров".



По его словам, украинская сторона через волонтеров предлагала передать "груз 200" представителям "ДНР", однако те отказались, заявив, что не могут гарантировать безопасность этим волонтерам.



"Украинская сторона готова была со своей стороны предоставить коридор безопасности, (волонтеры – ред.) готовы были вынести эти тела сами и передать нам на кураховском направлении. Они вышли по своим каналам на наше "министерство обороны" и в итоге получили отказ: им сказали, что мы со своей стороны не можем гарантировать безопасность этой группы волонтерской, которая будет извлекать эти тела для последующей передачи нам", - рассказал он.



"Никто даже не интересуется фамилиями людей, которые лежат там, а у них есть близкие, родители, возможно, жены, дети… Такого кощунства наши бойцы еще не видели, наверное", - возмутился боевик.



Он добавил, что тела на поле недавнего боя лежат уже больше двух недель и только морозная погода не позволяет проявиться последствиям, которые "обычно с телами происходят".