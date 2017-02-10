- В одной из школ Мариуполя неизвестным газом отравились дети15:07
- Звуки "плановых учений" в оккупированном Шахтерске слышат все близлежащие города и районы14:52
- 50 процентов в начале января - "защитники" "русского мира" сидят без зарплаты14:41
- Школы Славянска подключены к централизованному пульту охраны полиции Донецкой области14:29
- Боевики начали принимать на военную службу женщин14:11
- В оккупированном Донецке попрощались с боевиком Гиви, на "прощание" выгнали 55 тысяч человек (ФОТО)14:05
- Никто не интересуется фамилиями людей, которые лежат там - Ходаковский о том, что боевики не забирают трупы своих "собратьев" с поля боя13:52
- За прошедшую неделю на Донбассе погибло 8 мирных жителей, почти половина взрывов была вызвана Градами13:44
- "Рупор" Путина: Донбасс - это Украина, но откуда там российские танки, должен ответить Киев13:35
- Российские "ихтамнеты" приехали "защищать" украинских жителей на Луганщине (ВИДЕО, 18+)13:14
Никто не интересуется фамилиями людей, которые лежат там - Ходаковский о том, что боевики не забирают трупы своих "собратьев" с поля боя
На месте недавних боев под Авдеевкой уже две недели лежат тела двух погибших боевиков, которые власти "ДНР" отказывается забрать для погребения. Эту информацию подтвердил создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в ходе своей интернет-конференции, сообщает "Остров".
По его словам, украинская сторона через волонтеров предлагала передать "груз 200" представителям "ДНР", однако те отказались, заявив, что не могут гарантировать безопасность этим волонтерам.
"Украинская сторона готова была со своей стороны предоставить коридор безопасности, (волонтеры – ред.) готовы были вынести эти тела сами и передать нам на кураховском направлении. Они вышли по своим каналам на наше "министерство обороны" и в итоге получили отказ: им сказали, что мы со своей стороны не можем гарантировать безопасность этой группы волонтерской, которая будет извлекать эти тела для последующей передачи нам", - рассказал он.
"Никто даже не интересуется фамилиями людей, которые лежат там, а у них есть близкие, родители, возможно, жены, дети… Такого кощунства наши бойцы еще не видели, наверное", - возмутился боевик.
Он добавил, что тела на поле недавнего боя лежат уже больше двух недель и только морозная погода не позволяет проявиться последствиям, которые "обычно с телами происходят".
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, война, бой, труп, боевики, Ходаковский
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине
- С наступлением ночи боевики начали традиционные обстрелы: Донецк слышит "минусы и плюсы"
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука
- Звуки "плановых учений" в оккупированном Шахтерске слышат все близлежащие города и районы14:52
- 50 процентов в начале января - "защитники" "русского мира" сидят без зарплаты14:41
- Школы Славянска подключены к централизованному пульту охраны полиции Донецкой области14:29
- Боевики начали принимать на военную службу женщин14:11
- В оккупированном Донецке попрощались с боевиком Гиви, на "прощание" выгнали 55 тысяч человек (ФОТО)14:05
- Никто не интересуется фамилиями людей, которые лежат там - Ходаковский о том, что боевики не забирают трупы своих "собратьев" с поля боя13:52
- За прошедшую неделю на Донбассе погибло 8 мирных жителей, почти половина взрывов была вызвана Градами13:44
- "Рупор" Путина: Донбасс - это Украина, но откуда там российские танки, должен ответить Киев13:35
- Российские "ихтамнеты" приехали "защищать" украинских жителей на Луганщине (ВИДЕО, 18+)13:14
- В Авдеевке назначен новый начальник полиции13:06
- Российский аналог Skype оказался "профнепригодным"15:00
- Звуки "плановых учений" в оккупированном Шахтерске слышат все близлежащие города и районы14:52
- 50 процентов в начале января - "защитники" "русского мира" сидят без зарплаты14:41
- Школы Славянска подключены к централизованному пульту охраны полиции Донецкой области14:29
- Боевики начали принимать на военную службу женщин14:11
- В оккупированном Донецке попрощались с боевиком Гиви, на "прощание" выгнали 55 тысяч человек (ФОТО)14:05
- Никто не интересуется фамилиями людей, которые лежат там - Ходаковский о том, что боевики не забирают трупы своих "собратьев" с поля боя13:52
- За прошедшую неделю на Донбассе погибло 8 мирных жителей, почти половина взрывов была вызвана Градами13:44
- "Рупор" Путина: Донбасс - это Украина, но откуда там российские танки, должен ответить Киев13:35
- Ученые установили самую "нездоровую" группу крови13:25
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много