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ОБСЕ зафиксировали бронетехнику вблизи Мариуполя
Наблюдатели ОБСЕ увидели военную технику вблизи Мариуполя. Об этом сказано в отчете ОБСЕ.
Наблюдатели специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ увидели одну БМП, которая была припаркована рядом с домом в контролируемом боевиками Докучаевске, еще одну - по дороге в Пикузы.
Также на основе данных воздушного наблюдения 8 февраля обнаружена бронированная машина неподалеку от подконтрольного правительству с. Пищевик и примерно 30 новых воронок в районе между Пищевиком и подконтрольным «ДНР» селом Октябрь.
Военнослужащие ВСУ остановили патруль миссии на блокпосту возле села Бердянское. Они заявили, что пропустят наблюдателей только в сопровождении офицеров СЦКК. СММ проинформировала об этом СЦКК и через полчаса патруль Миссии пропустили без всякого сопровождения.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, военная техника
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