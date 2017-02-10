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Открылись новые подробности о Гиви: у главаря "Сомали" были "разногласия" с Захарченко и московскими кураторами
Перед смертью у боевика Михаила Толстых по кличке "Гиви", который был убит в Макеевке (временно оккупированная территория Донецкой области) 8 февраля, были разногласия с главарем "ДНР" Александром Захарченко. Об этом в своем блоге написал боевик по кличке "Червонец", сообщает "ДонПресс".
Он ссылается на некоего источника из банды "Сомали", который и сообщил, что у "„Гиви“ наметились серьезные разногласия с Захарченко и с кураторами".
"Один из них даже прямым намеком пригрозил отправить комбата к Беднову, Ищенко и Мозговому. Тогда еще Дремов и его друг Моторола были живы. И периодически эти разногласия постоянно возникали", — пишет "Червонец".
По его данным, в недавнем обострении под Авдеевкой (Донецкая область) "Гиви" ослушался приказа кураторов и открыл ответный огонь.
"Также его бойцы пытались вернуть утраченные позиции под Авдеевкой, что опять же кураторы строго-настрого запретили.
Они считают, что лучше укропы пусть дальше захватывают территории „ДНР“ и „ЛНР“, но все равно Минские соглашения в одностороннем порядке нужно соблюдать. Даже если укропы будут Донецк с Луганском штурмовать. Так вот, кураторам его самостоятельность могла не понравиться. И сперва пытались его ликвидировать, подставив под украинскую артиллерию", — сделал вывод боевик.
После того, как "Гиви" выжил в боях, кураторы якобы "решили действовать проверенным способом, свалив все на Укро-ДРГ".
(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).
Фото: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ссора, Захарченко, Гиви, кураторы
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