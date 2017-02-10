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"Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)

10.02.2017 16:17
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"Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко принял участие в похоронах ликвидированного главаря банды "Сомали" Михаила Толстых"Гиви". В процессе церемонии, Захарченко сказал речь о погибших "Мотороле" и "Гиви" и нервно расстрелял из обойму пистолета, пишет "ДонПресс".

Известно, что похороны состоялись на кладбище "Донецкое море". Когда гроб с останками боевика начали опускать в землю, раздалась соответствующая команда и "почетный караул" произвел ритуальные выстрелы в воздух.


Фото: https://www.obozrevatel.com

Теги: Донбасс, речь, похороны, Захарченко, Гиви
 
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