"Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)

10.02.2017 16:17

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко принял участие в похоронах ликвидированного главаря банды "Сомали" Михаила Толстых"Гиви". В процессе церемонии, Захарченко сказал речь о погибших "Мотороле" и "Гиви" и нервно расстрелял из обойму пистолета, пишет "ДонПресс".

Известно, что похороны состоялись на кладбище "Донецкое море". Когда гроб с останками боевика начали опускать в землю, раздалась соответствующая команда и "почетный караул" произвел ритуальные выстрелы в воздух.