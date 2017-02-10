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Перед штурмом Авдеевки ОБСЕ заметила военные грузовики у границы с РФ

10.02.2017 11:09
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Перед штурмом Авдеевки ОБСЕ заметила военные грузовики у границы с РФ

Во время заседания постоянного совета в Вене 9 февраля, представитель США в ОБСЕ Кейт Бернс указала на наличие в отчетах СММ ОБСЕ исчерпывающих доказательств поставок Россией боеприпасов и живой силы в на Донбасс перед штурмом Авдеевки, сообщает сайт i-army.org.

"За два дня до начала штурма Авдеевки, БПЛА СММ ОБСЕ заметил 45 грузовиков военного типа в камуфляжном окрасе в 500 метрах от железнодорожной станции в контролируемой сепаратистами Амвросиевке, которая находится всего в 15 километрах от российской границы", — заявила Бернс.

Представитель США отметила, что сепаратисты преследовали наблюдателей СММ и вынудили их покинуть местность. "В тот же день СММ было отказано в доступе к подконтрольному боевикам н.п. Маркино, которое находится менее чем в 5 километрах от российской границы", — добавила Бернс.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, ОБСЕ, вооружение, боевики
 
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