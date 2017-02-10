"Поездка на оперу и балет" - "власти ДНР" сгоняют бюджетников на похороны боевика Гиви

10.02.2017 08:14

Жители Донецка и Макеевки сообщают о том, что в учебные заведения оккупированных городов поступило распоряжение выделить людей для поездки на похороны командира боевиков "Гиви", которые пройдут сегодня, 10 февраля, в оккупированном Донецке, сообщает "Сегодня".

"Пришла разнарядка – выделить по семь человек от школы", – сообщила жительница Донецка Евгения.

"Нас завтра по приказу освобождают с пар. Отправляют на похороны "Гиви" в Донецк. Обязательно тепло одеваемся" – информирует однокурсниц староста группы донецкого вуза Анастасия.

"Из Горловки завтра в принудительном порядке везут бюджетников на оперу и балет", — пишет местный житель.

"Завтра в обязательном порядке из Енакиево в Донецк приедут 350 бюджетников на похороны "Гиви". Перевозчики топливо оплачивают за свой счет", — добавил житель Енакиево.

Церемонию прощания с телом боевика традиционно устраивают в театре оперы и балета в Донецке с 10 до 12 часов дня. После этого гроб доставят на кладбище у Донецкого моря, где похоронен другой ликвидированный боевик "Моторола".

Напомним, боевик "Гиви" (Михаил Толстых) был взорван 8 февраля в своем кабинете в оккупированном Донецке.