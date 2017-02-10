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"Поездка на оперу и балет" - "власти ДНР" сгоняют бюджетников на похороны боевика Гиви
Жители Донецка и Макеевки сообщают о том, что в учебные заведения оккупированных городов поступило распоряжение выделить людей для поездки на похороны командира боевиков "Гиви", которые пройдут сегодня, 10 февраля, в оккупированном Донецке, сообщает "Сегодня".
"Пришла разнарядка – выделить по семь человек от школы", – сообщила жительница Донецка Евгения.
"Нас завтра по приказу освобождают с пар. Отправляют на похороны "Гиви" в Донецк. Обязательно тепло одеваемся" – информирует однокурсниц староста группы донецкого вуза Анастасия.
"Из Горловки завтра в принудительном порядке везут бюджетников на оперу и балет", — пишет местный житель.
"Завтра в обязательном порядке из Енакиево в Донецк приедут 350 бюджетников на похороны "Гиви". Перевозчики топливо оплачивают за свой счет", — добавил житель Енакиево.
Церемонию прощания с телом боевика традиционно устраивают в театре оперы и балета в Донецке с 10 до 12 часов дня. После этого гроб доставят на кладбище у Донецкого моря, где похоронен другой ликвидированный боевик "Моторола".
Напомним, боевик "Гиви" (Михаил Толстых) был взорван 8 февраля в своем кабинете в оккупированном Донецке.
Фото: 112.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, похороны, Гиви, бюджетники
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