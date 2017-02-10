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Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании школьницы в Волновахском районе, один из них "служил" в "ДНР"
Один из подозреваемых в изнасиловании 15-летней школьницы в Волновахском районе может быть связан с боевиками "ДНР". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
Полицейские Волновахи задержали двух подозреваемых в изнасиловании 15-летней девушки. Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Оба задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Один из них обоснованно подозревается еще и в том, что почти год "нес службу" в незаконном вооруженном формировании так называемой "ДНР" "Оплот".
"По словам 19-летнего задержанного, за несколько месяцев до начала оккупации Донетчины он учился в училище в Макеевке. С приходом оккупантов, не закончив обучение, он поехал в Донецк к своей девушке. Его родной брат оказался "заместителем командира" одной из "рот"бандформирования "Оплот"… Парню выдали автомат Калашникова, пистолет, патроны к ним, гранату Ф-1, камуфляжную форму "пиксель" российского производства и назначили "заместителем заместителя". Со всем этим он и его "шурин" ездили по блокпостам Горловки, Макеевки, Донецка и проверяли, как "работают" боевики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время от времени парень оставался на блокпостах и помогал осуществлять "проверки" – "вымогать деньги у людей, которые пересекают блокпост"."В день он мог заработать таким образом около 20 000 гривен, которые затем разделял со своим "командиром". Кроме того, у него была и "официальная заработная плата" - 5000 гривен в месяц", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Задержанный также рассказал, что когда начинался бой, он и его "командир" возвращались на блокпост уже на "ЗИЛах" и "Уралах", участвуя в боях против украинских военных.
"Примерно через год ему это надоело, и, похитив у "шурина" 20000 гривен, он вернулся домой в Волновахский район. При этом на блокпосту боевиков, где его все знали, сказал, что скоро вернется, поэтому его и пропустили", - говорится в сообщении.
Правоохранители проверяют всю полученную информацию и достоверность слов задержанного. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности также за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, Волноваха, изнасилование, полиция, боевик
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