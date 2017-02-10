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Прифронтовая Авдеевка: боевики оставили в покое город или это затишье перед наступлением?
Пик ожесточенных боев под Авдеевкой, которые активно начались с 29-го января, и вылились в отбитые позиции сепаратистов, сейчас завершился.
Боевики продолжают использовать минометы и стрелковое оружие, обстреливают в том числе и старую часть Авдеевки. ВСУ отвечают. Но продвижение вперед с нашей стороны, а также попытки подвинуть ВСУ со стороны боевиков с ближним боем прекратились. Сам город со светом, теплом, водой и газом. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, пишет "Депо".
Все сегодня выглядит своеобразной передышкой перед возобновлением боевых действий. Причем, как ВСУ, так и террористы имеют свои мотивы для этого.
Если оценивать результаты последних боев, то стоит отметить, что наша армия с потерями (за неделю 10 погибших, 66 раненых), но смогла отбить опорники террористов "Алмаз-1" и "Алмаз-2", продвинуться к даче, а также взять под огневой контроль Донецкую фильтровальную станцию и кусок рокадной трассы E50 (Донецк - Горловка).
Боевики несколько раз шли в наступление, но также несли потери - по информации из Донецка, больницы были забиты ранеными, а морги - убитыми боевиками. Большинство из убитых не сразу даже забирали с поля боя. Хотя сами боевики упорно продолжают рассказывать, что опорники им удалось вернуть. Но по данным куратора "Информационного сопротивления", нардепа Дмитрия Тымчука, в среде террористов "11-го омсп" распространяется информация о решении командования "1-го АК ДНР" по проведению наступательной операции по возвращению в кратчайшие сроки потерянных на Авдеевском направлении позиций "Алмаз-1" и "Алмаз - 2".
"Большая часть боевиков относится к возможности проведения такой успешной наступательной операции скептически, считая, что подобная информация доводится до личного состава исключительно для поднятия уровня морально-психологического состояния (резкое ухудшение "боевого духа" боевиков вызвано значительными потерями, которые понес "11 полк" в период последней эскалации боевых действий)", - говорится в сообщении.
Однако, террористам удалось удержать Ясиноватский блок-пост, который имеет действительно ключевое значение как для нас, так и для них. Впрочем, трасса Донецк-Горловка сегодня находится почти полностью под огневым контролем ВСУ. Так же, как и ДФС - опорник ВСУ стоит на дороге рядом с ней.
Понятно, что боевики могут попытаться вернуть утраченные позиции. Уже сегодня, по сообщениям все того же "Информационного сопротивления", из России в Донецкую область прибыло 10 вагонов с боеприпасами до стрелкового вооружения, 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерийских орудий. Пять из них были разгружены на станции Амвросиевка и, в дальнейшем, грузовым автотранспортом направлены в районы Ясиноватой и Макеевки. А на ряде участков появились российские кадровые военные в составе целых подразделений уровня взвод-рота. На ряде участков эти подразделения действуют вместе с боевиками. Данной информации можно верить, а можно и не верить. Однако не стоит забывать, что у нас сейчас после очередной трехмесячной смены пришло время ротаций, причем по всей линии соприкосновения. Это касается и 72-й бригады, которая воюет под Авдеевкой. И под шумок ротации боевики, вполне возможно, попытаются пойти вперед.
Однако, есть мотивы для наступления и в ВСУ. Ясиноватская развязка имеет ключевое значение. Если занять блок-пост боевиков и закрепиться на нем, то это станет плацдармом для отрезания Каштанового, Ясиноватой от Донецка, а также для возможного наступления на окраины города.
ВСУ так же могут использовать низкий боевой дух в рядах террористов, в связи с потерями, поражениями, и попытаться занять развязку. Правда, на данном этапе промежуточная цель - взятие под огневой контроль стратегической трассы Донецк - Горловка, а также ДФС уже была достигнута ВСУ.
Тем временем командование "1-го АК ДНР" пытается оборудовать опорники на участке трассы E50 между Углегорском - Пантелеймоновкой и Красным Партизаном в связи с боями в районе Авдеевке и Ясиноватской развязки. На этом участке оккупанты воздвигают линии опорных пунктов и узлов обороны. Очевидно, что в рядах террористов готовятся к продвижению наших сил.
Фото: www.depo.ua/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, затонувший, боевики
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