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Приватбанк открыл свое отделение в прифронтовом Новотроицком

10.02.2017 11:33
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Приватбанк открыл свое отделение в прифронтовом Новотроицком

ПриватБанк продолжает расширять сеть отделений в прифронтовых районах зоны АТО. В пресс-службе Восточного РУ ПриватБанка сообщили, что 8 февраля состоялось торжественное открытие полнофункционального отделения в центре пгт. Новотроицкое. Практически рядом с поселком функционирует пункт пересечения линии разграничения зоны АТО, сообщает 62.ua.

В открытии отделения приняли участие первый заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский и председатель Волновахской райгосадминистрации Александр Баранник. Пришедшие на торжественное открытие жители поселка с удовольствием участвовали в викторине на знание продуктов и истории ПриватБанка. Победители были награждены призами.

“Сегодняшний день знаменателен для Восточного РУ ПриватБанка. Перечень прифронтовых населенных пунктов, в которых мы предоставляем полный спектр наших услуг, продолжает расширяться. И сегодня - это Новотроицкое, - говорит Директор Восточного РУ ПриватБанка Эдуард Мизин. - Наша миссия - предоставлять банковские услуги с лучшим качеством обслуживания всем жителям Украины”.

В отделении установлены наружные банкомат и терминал самообслуживания, пользоваться которыми клиенты смогут в любое время суток. Обслуживание клиентов проводится за специальными круглыми столами на планшетах iPad. Такой формат обслуживания делает предоставление услуг прозрачным и интерактивным - клиент не только видит все операции, которые проводит сотрудник отделения, но и сам учится пользованию банковскими сервисами.

Справка. На сегодняшний день на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей работают 160 отделений ПриватБанка, 376 банкоматов и 640 терминалов самообслуживания.


Фото: www.62.ua

Теги: Донбасс, отдых, открытие, ПриватБанк, Новотроицкое
 
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