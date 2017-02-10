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"Рупор" Путина: Донбасс - это Украина, но откуда там российские танки, должен ответить Киев
Россия не поставляет танки самопровозглашенным ДНР и ЛНР, число которых достигает 700 единиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.
"Ответить на вопрос, откуда там танки, наверно, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки. Тут я не располагаю информацией, – сказал Песков. – Я могу вам сказать, что, естественно, не от России".
На вопрос, откуда же могут взяться танки, если оккупированная часть Донбасса граничит только с РФ и Украиной, Песков сказал: "Это все-таки Украина, это районы не подконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то, что Киев отторгает эти регионы".
По его словам, надо спрашивать у властей Украины, почему такая ситуация сложилась и почему происходит пробуксовка с реализацией Минских договоренностей.
Комментируя заявления депутата Госдумы РФ Сергея Железняка о возможном приезде "новых добровольцев" из России на Донбасс, Песков отметил, что "по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются".
"Вместе с тем, естественно, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются для защиты людей от агрессивных действий ВСУ", – сказал он.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что у сепаратистов Донбасса более 700 танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня.
Ранее представитель Украины в Минских переговорах Евгений Марчук заявил, что российских танков на Донбассе сейчас больше, чем в Германии и Великобритании вместе взятых.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, оружие, Кремль, ДНР, ЛНР, танки
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