Санкции против России должны сохраниться - глава литовского МИДа после поездки в прифронтовую Авдеевку

10.02.2017 20:34

Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс, который 10 февраля, побывал в подконтрольной властям Украины Авдеевке Донецкой области, стал невольным свидетелем нарушений Минских соглашений, со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Он отметил, что санкции против России должны сохраниться, передает Depo.Донбасс.

"Стал свидетелем нарушений Минских соглашений, со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов из первых источников. Санкции должны остаться", - написал он.

"Нарушения Минских соглашений, зафиксированные во время обстрелов Авдеевки, не должны остаться без адекватной реакции", - заявил Линкявичюс.

Дипломат пообщался с людьми и заверил их, что постарается донести всю информацию до своих коллег, из других стран Евросоюза.

Министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичюс побывал в прифронтовой Авдеевке, однако он не смог попасть в старую часть города. С целью безопасности, украинские военные посоветовали ему воздержаться от поездки туда.