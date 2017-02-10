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Санкции против России должны сохраниться - глава литовского МИДа после поездки в прифронтовую Авдеевку
Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс, который 10 февраля, побывал в подконтрольной властям Украины Авдеевке Донецкой области, стал невольным свидетелем нарушений Минских соглашений, со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Он отметил, что санкции против России должны сохраниться, передает Depo.Донбасс.
"Стал свидетелем нарушений Минских соглашений, со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов из первых источников. Санкции должны остаться", - написал он.
"Нарушения Минских соглашений, зафиксированные во время обстрелов Авдеевки, не должны остаться без адекватной реакции", - заявил Линкявичюс.
Дипломат пообщался с людьми и заверил их, что постарается донести всю информацию до своих коллег, из других стран Евросоюза.
Министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичюс побывал в прифронтовой Авдеевке, однако он не смог попасть в старую часть города. С целью безопасности, украинские военные посоветовали ему воздержаться от поездки туда.
Фото: dn.depo.ua/
Теги: Россия, Донбасс, министр, Литва, Авдеевка, санкции
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- Санкции против России должны сохраниться - глава литовского МИДа после поездки в прифронтовую Авдеевку20:34
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