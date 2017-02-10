СБУ викрила у районі АТО велику схованку зі зброєю

10.02.2017 17:30

Велику схованку зі зброєю викрила у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України.

Зі схрону, що був облаштований поблизу Бахмута на Донеччині, оперативники спецслужби вилучили вісім реактивних протитанкових гранат РПГ-26 та РПГ-22, 54 постріли до підствольного гранатомета, 16 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, півтора кілограма пороху, 12 димових шашок та майже 10 тисяч набоїв різного калібру. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.