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СБУ викрила у районі АТО велику схованку зі зброєю
10.02.2017 17:30
Велику схованку зі зброєю викрила у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України.
Зі схрону, що був облаштований поблизу Бахмута на Донеччині, оперативники спецслужби вилучили вісім реактивних протитанкових гранат РПГ-26 та РПГ-22, 54 постріли до підствольного гранатомета, 16 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, півтора кілограма пороху, 12 димових шашок та майже 10 тисяч набоїв різного калібру. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Фото: https://www.ssu.gov.ua
Теги: Донбасс, оружие, СБУ, тайник
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